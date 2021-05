Lazio, Lotito ha convinto il tecnico Inter-Conte: divorzio e polemiche

Francesco Balzani Enrico Sarzanini

Il domino degli allenatori è appena iniziato. Dopo Gattuso, passato dal Napoli alla Fiorentina, Antonio Conte si è separato in maniera consensuale dall'Inter, dopo aver detto di no al ridimensionamento del progetto nerazzurro, ma con una cospicua buonuscita da 7 milioni di euro. Il tecnico ha liberato un altro posto e reso se possibile l'incastro delle panchine ancora più complicato.

La Juventus infatti sta lavorando al ritorno di Allegri entrato di prepotenza nella lista dei papabili proprio dell'Inter insieme a Mihajlovic, Sarri ed anche a Simone Inzaghi che è in scadenza di contratto con la Lazio: ieri l'allenatore biancoceleste ha incontrato il presidente della Lazio Claudio Lotito nel suo quartier generale a Villa San Sebastiano.

La firma sul rinnovo è poi arrivata al Centro Sportivo di Formello, dove è andata in scena una cena alla quale ha partecipato pure il diesse Tare. Per convincere il tecnico a restare patron Lotito ha rilanciato e ha proposto lo stesso contratto di due mesi fa: un triennale a 2,5 milioni netti a stagione.

Sponda Roma. I giorni dell'abbandono o quelli di un ritrovato amore? Sono ore decisive per il futuro di Mkhitaryan e Dzeko. L'armeno è vicino al rinnovo grazie a Donnarumma. Il motivo? Raiola non lo inserirà più come complemento del rinnovo del portiere. Troppo deboli poi le sirene di Zenit e Monaco. Il sì dovrebbe arrivare entro sabato e sancire il rinnovo per due stagioni a 3,5 milioni. L'unico problema sono le commissioni di Raiola che nel pacchetto ha provato a inserire pure il portiere Areola. Più ingarbugliata la questione Dzeko.

Il bosniaco ha offerte da Los Angeles ma si vorrebbe giocare l'ultimo anno ad alti livelli. Decisivo sarà il colloquio imminente con Mourinho. A centrocampo si avvicina Koopmeiners, ma il vero colpo è top secret.

