Lazio, la svolta scudetto

Enrico SarzaniniROMA - L'ultima tappa di un risanamento durato quattordici anni. Questo rappresenterebbe l'eventuale chiusura del debito tra la Lazio e l'Agenzia delle Entrate che Lotito medita di fare qualora incassasse una cifra super per Milinkovic. Obiettivo far diventare la Lazio ancora più forte e competitiva. «Vogliamo tornare a primeggiare» aveva promesso il presidente biancoceleste nella serata Di Padre in Figlio. Il sogno è quello di poter tornare a lottare per lo scudetto traguardo che sarebbe realizzabile con una società in salute in grado di investire sul mercato senza paletti. Per la prima volta da quando acquistò la Lazio, Lotito ha chiuso il bilancio con un attivo che sfiora i 50 milioni di euro e quella rata annuale superiore ai 6 milioni di euro da versare ogni anno all'Agenzia delle Entrate fisco fino al 2028 resta l'ultimo ostacolo da superare. Ecco perché il patron biancoceleste vorrebbe chiudere il discorso con il fisco in anticipo, magari ottenendo anche uno sconto sugli oltre 60 milioni di euro che restano da pagare: in questo modo toglierebbe anche l'ipoteca che grava su Formello. «Anni fa ho detto che volevo costruire un club forte economicamente e adesso lo siamo» ha spiegato recentemente Lotito orgoglioso di presentare la Lazio come «una società che è proiettata al futuro, che ha la forza di decidere il proprio destino». In questo contesto la cessione di Milinkvoic rappresenterebbe la vera svolta, l'atto finale di un progetto iniziato nel 2004 tra mille polemiche e contestazioni e pronto ad entrare nel vivo. Gli investimenti per la prossima stagione saranno per puntare alla Champions, traguardo lo scorso anno mai dichiarato apertamente e poi sfuggito proprio sul più bello, al fotofinish contro l'Inter all'ultima giornata.L'ingresso nell'Europa che conta rappresenterebbe l'ultimo tassello per poter puntare diritti allo scudetto, parola che fino a qualche anno fa a Formello era tabù e che Lotito sogna di poter ripetere all'infinito nelle prossime stagioni «per combattere lo strapotere del Nord» come ama spesso sottolineare. «Anni fa questo era un club che andava sempre a chiedere e chi si avvicinava se ne approfittava» ripete quasi come un mantra certo di poter contare oggi più di ieri su una certezza: Milinkovic lo cederà solo alle sue condizioni e per non meno di 150 milioni di euro. Prendere o lasciare.riproduzione riservata ®