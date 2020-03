Lazio: la Romania vuole Radu per gli Europei

Enrico Sarzanini

ROMA Il ruolo di leader se lo è guadagnato sul campo: 13 anni di Lazio e 300 presenze in serie A, Stefan Radu è entrato di diritto nella storia della Lazio e adesso punta al record assoluto di Puccinelli che guida questa speciale classifica a quota 339. Messo clamorosamente fuori rosa in estate per qualche incomprensione con il diesse Igli Tare, il romeno ha chiesto scusa ed ha così potuto proseguire la sua favola in biancoceleste. Il resto lo ha fatto sul campo confermando di essere uno dei cardini di una difesa che oggi è seconda solo a quella dell'Inter. Prestazioni di livello che non hanno lasciato indifferente il ct della Romania, Mirel Radoi che adesso spera di convincerlo a tornare a vestire la maglia della nazionale in vista degli spareggi per Euro 2020: primo appuntamento il 26 marzo contro l'Islanda, qualora dovesse passare, affronterebbe la vincente dell'altro spareggio tra Bulgaria e Ungheria. Radoi spera vorrebbe poter contare su Radu certo che il suo apporto possa essere decisivo per qualificarsi agli Europei: «Continuo a parlare con lui, vediamo ha raccontato ai media locali -. Ci stiamo provando. Alla fine della sua carriera qualificarsi per un campionato europeo sarebbe un'incoronazione fantastica». Un rapporto tormentato quello tra Radu e la nazionale, il difensore disse addio già nel 2013 ad appena 26 anni. «Non sentiremo la sua mancanza» attaccò l'allora presidente della Federcalcio Romena Mircea Sandu, alla base della scelta i troppi infortuni con cui doveva fare i conti il giocatore che preferì dedicarsi anima e corpo solo alla Lazio, ricevendo subito in premio la storica Coppa Italia vinta in finale contro la Roma. Oggi però Radu, che ha raggiunto la maturità fisica e mentale, potrebbe clamorosamente tornare sui suoi passi. Chissà.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA