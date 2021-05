Lazio, la macchina del gol punta diritto alla Champions

Enrico Sarzanini

I quattro tenori per tenere vive le speranze Champions. Sarà un finale incandescente per i biancocelesti che, dopo un avvio di campionato a corrente alternata, hanno trovato la giusta continuità per tentare di centrare quello che sarebbe un clamoroso quarto posto in classifica. Tutto merito di Immobile (ieri vaccinato allo Spallanzani di Roma, in vista degli Europei e nella foto con il presidente Figc Gravina e Insigne), Correa, Milinkovic e Luis Alberto da settimane decisivi e protagonisti dell'ennesimo record di Simone Inzaghi capace di centrare 11 vittorie di fila casalinghe, un primato che non era riuscito nemmeno a Sven Goran Eriksson nell'anno dello scudetto del 2000. Non è certamente un caso che dei 60 gol segnati fino ad oggi ben 44 portano la firma di Immobile (19), Luis Alberto (9), Milinkovic (8) e Correa (8), e non è un caso che con il 4-3 sul Genoa la squadra biancoceleste, come sottolinea Lazio Page', è andata in rete per la ventesima gara casalinga consecutiva, terza migliore striscia d'Europa dopo quelle di Barcellona (28) e Bayern (21). Per la Lazio adesso cinque finali da provare a vincere per non avere rimpianti, tre in casa contro Parma, Roma (in trasferta solo per il calendario) e il recupero col Torino e due in trasferta sabato a Firenze e a Reggio Emilia col Sassuolo. La squadra biancoceleste è a -3 dal Napoli quinto e a -5 dal gruppetto formato da Atalanta, Milan e Juventus. Nulla è deciso, il verdetto non è affatto scontato ma per provarci servirà che i quattro tenori continuino a fare la differenza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA