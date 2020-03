Lazio, la difesa ora fa gola a Liga e Premier

Enrico Sarzanini

ROMA Una difesa da Champions pronta per il grande salto. E' quella che si è costruito il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi bravo in questi anni a trasformare il tallone d'Achille della squadra in uno dei punti di forza. Lo dicono i numeri, visto che quella biancoceleste con 23 gol subiti è la migliore difesa della Serie A, ma soprattutto il calciomercato. Sono ben tre gli elementi chiave del reparto arretrato a fare gola ai più grandi club europei: Strakosha, Luiz Felipe ed Acerbi. Il portiere è seguito soprattutto in Premier, in estate sia Tottenham che Arsenal avevano provato a strapparlo ai biancocelesti. Punto fermo della nazionale albanese ha il contratto in scadenza nel 2022 e come regalo per i suoi 25 anni, compiuti ieri, il presidente Lotito ha pronto un contratto fino al 2025 a 2 milioni netti a stagione bonus esclusi. Strakosha è stata una delle tante scoperte del diesse Tare (fu prelevato dal Panionios per 75000 euro) che nell'estate del 2016 acquisto dai brasiliani dell'Ituano per appena 50.000 euro Luiz Felipe. Il difensore, parcheggiato alla Salernitana proprio come avvenne con il portiere albanese, dopo una stagione in chiaroscuro è tornato a Roma diventando un punto fermo della difesa, ciliegina sulla torta l'interesse da parte del Barcellona che sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro. Da tempo avviata la trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022 e per il relativo adeguamento dell'ingaggio (passerà dagli attuali 800 mila euro a stagione a 2 milioni) il brasiliano firmerà fino al 2025. Ultimo ma non per importanza Acerbi: Inter e Chelsea lo hanno puntato per la prossima stagione, ci ha pensato il diretto interessato nei giorni scorsi a fare chiarezza: «Alla Lazio sto benissimo e spero di chiudere qui la mia carriera». Una vera dichiarazione d'amore, in cambio riceverà un rinnovo-adeguamento di contratto.

