Lazio, l'abbraccio dei tifosi a Inzaghi: «Resta con noi»

Enrico Sarzanini

ROMA - I cori sono tutti per lui. Nel giorno della festa per la vittoria in Coppa Italia i tifosi hanno occhi solo per Simone Inzaghi. «Resta con noi mister», gli urlano dalla tribuna di Formello gremita da oltre 5mila tifosi per l'amichevole contro l'ASD Rocca di Papa (per la cronaca vittoria 10-0 della Lazio), un altro sostenitore espone lo stendardo con la scritta Simone Inzaghi a vita. Un messaggio chiaro quello della gente laziale al tecnico che ieri ha avito un faccia a faccia con il presidente Lotito per parlare del futuro. «Resta con noi», ha detto il patron a un tifoso che gli chiedeva lumi sul futuro del tecnico, subito dopo è andato in scena l'incontro con Inzaghi dove Lotito ha messo sul piatto un accordo triennale a 2,5 milioni di euro netti a stagione premi esclusi - mai un allenatore nella sua gestione ha percepito tali somme il resto lo dovrà fare il diesse Tare che gli ha già promesso rinforzi di livello. Inzaghi, molto legato alla Lazio e ai tifosi, vuole alzare l'asticella ma dovrà dare una risposta entro il 3 giugno. Sullo sfondo le tentazioni Juventus e Milan. Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro, chissà che il bagno di affetto ricevuto ieri a Formello non sia decisivo per le scelte di Inzaghi.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

