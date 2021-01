Lazio, Inzaghi l'equilibrista: turnover obbligato a Parma

Enrico Sarzanini

«Continuità». L'ha chiesta Simone Inzaghi alla squadra dopo la vittoria contro la Fiorentina mercoledì allo stadio Olimpico. Eccola l'unica strada che può tenere ancora accesa la flebile fiamma della qualificazione in Champions. Impresa difficile, considerati i 5 punti dalla Juventus quarta ma con una gara in meno, ma non impossibile. Il tecnico biancoceleste ci crede ancora, è convinto che basterà un filotto di vittorie per ripartire ma per centrare l'obiettivo questa volta dovrà fare dei calcoli.

Domenica la sfida al Tardini contro un Parma decimato e venerdì prossimo (20,45) all'Olimpico ci sarà l'atteso derby contro la Roma che potrebbe significare la svolta della stagione. A complicare i piani del tecnico però ci sono i quattro giocatori diffidati Fares, Escalante, Hoedt e Caicedo. Il difensore e il centrocampista dovrebbero partire dalla panchina, l'ex Spal ha smaltito il guaio muscolare e spera di rientrare proprio al derby ma il vero nodo riguarda Caicedo, pronto per scendere in campo dall'inizio ma che se ammonito salterebbe il derby.

Una bella gatta da pelare per Inzaghi che sperava di far rifiatare Immobile, alle prese con un fastidio muscolare, ma che senza Correa rischia di non avere alternative. Difficile rinunciare all'attaccante azzurro unica vera certezza di questa Lazio e con numeri da capogiro (ben 16 i gol segnati finora in questa stagione, 11 in campionato e 5 in Champions) la scelta del suo compagno di reparto verrà fatta a ridosso del match.

Buone notizie per l'allenatore però sono arrivate dalla seduta di allenamento di ieri con Muriqi grande protagonista della sfida contro la Primavera: il turco ha messo a segno una tripletta e a questo punto si candida per un posto da titolare a Parma. Bene anche Pereira (doppietta) che ieri ha chiesto scusa ad Inzaghi per aver lasciato polemicamente mercoledì la panchina dopo che il tecnico gli aveva preferito Muriqi. Caso rientrato ma verrà multato. Fronte Lulic la società spera ancora che torni a disposizione: il bosniaco ieri ha fatto riscaldamento con i compagni ma la caviglia sinistra, operata tre volte nell'ultimo anno, non regge ancora e servirà del tempo per capire se potrà tornare in campo. Ecco perché si pensa a Oleksandr Zinchenko del Manchester City, il classe 1996 che è finito indietro nei ranghi di Guardiola.

