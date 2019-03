«Lazio in Champions? Solo se lo merita»

Enrico Sarzanini

ROMA In estate era stato il primo a lanciare la sua Lazio nella corsa per un posto in Champions. Claudio Lotito crede ancora che i biancocelesti possano ambire al quarto posto ma non ne fa una questione di vita o di morte: «Non ci giochiamo la sopravvivenza dell'essere umano ma un risultato. Può essere importante ma non indispensabile ha spiegato ieri a margine della presentazione della campagna No bulli avvenuta alla Regione Lazio con Immobile, Florenzi e Baldissoni -. Il raggiungimento dello stesso deve essere il coronamento di un percorso intrapreso durante il campionato e soprattutto di un'organizzazione riconosciuta da tutti come la migliore».

Domenica sera subito dopo l'amaro pareggio con la Fiorentina al Franchi che sapeva tanto di beffa Lotito era scuro in volto, certo che la squadra sarebbe potuta tranquillamente tornare a Roma con i tre punti. Nonostante la frenata è comunque certo che la squadra lotterà fino alla fine per entrare in Champions: «Mi auguro che prevalga il migliore e se, come ritengo, la Lazio ha messo in campo tutto quello che poteva mettere, se riuscirà a realizzare le proprie capacità e a sviluppare le sue potenzialità, allora io penso che sia in grado di confrontarsi alla pari con tutti». L'incontro è stata l'occasione per sottolineare quanto fatto e detto da De Rossi subito dopo il pesante 3-0 subito nell'ultimo derby, un atteggiamento che è stato apprezzato molto da Lotito: «L'ho ringraziato al termine della partita, quando ha dichiarato che la Lazio si era dimostrata migliore della Roma e che non era la squadra dei fratelli Filippini, ma la più forte dopo quella di Veron. Un atto di sportività autentica e di rispetto dell'avversario. Quando ci sono le qualità, l'avversario non deve essere umiliato ma rispettato». Un gesto distensivo in una società nella quale, a detta del patron biancoceleste, contano molto più gli aspetti materiali: «Il calcio però è uno sport collettivo e propagare il concetto che il più forte prevale incide negativamente sulla formazione dei giovani ha concluso -. La Lazio ha compiuto una serie di iniziative volte ad educare non solo i giovani ma anche i genitori: spesso sono loro ad aizzare i figli».

