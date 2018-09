Lazio in casa con l'Apollon Inzaghi: «Il solito 1-0 mi va bene»

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - In attesa di rivedere la Lazio ammirata la scorsa stagione, Inzaghi bada al sodo. «Spero di vincere 1-0» spiega il tecnico alla vigilia della sfida interna contro l'Apollon Limassol, prima partita del girone di Europa League. Insomma, per il gioco ci sarà tempo, Inzaghi vuole proseguire il discorso intrapreso contro Frosinone ed Empoli: «I ragazzi sanno che non basta quello che stiamo facendo ma presto torneremo quelli di un anno fa. E' vero che segniamo di meno ma subiamo anche pochi gol. Ora testa all'Europa competizione alla quale teniamo parecchio soprattutto dopo l'amara delusione dello scorso anno a Salisburgo». Gara alla portata ma avversario da non sottovalutare: «Una squadra esperta che ha eliminato il Basilea ai play off e che negli ultimi due anni ha giocato in Champions». Turn over scontato: «Ci aspetta un periodo ricco di gare e dovrò capire chi può giocarne tre e chi deve riposare». Proto in porta al posto di Strakosha, in difesa straordinari per Acerbi, Caceres sarà il vice Radu chance per Bastos. A centrocampo Badelj in cabina di regia occasione per Murgia, confermato Milinkovic, Basta agirà a a destra con Durmisi a sinistra. In avanti Luis Alberto a sostegno di Caicedo. Riposo per Leiva.riproduzione riservata ®