Lazio, Immobile bomber anche con la playstation

ROMA - In attesa di tornare a sfidare i migliori attaccanti d'Europa su un campo di calcio, Ciro Immobile si allena a casa con la playstation. Ci sarà anche l'attaccante della Lazio tra i tantissimi calciatori, in attività ma anche che hanno già appeso gli scarpini al chiodo, che parteciperanno alla Quarantena League primo torneo di calcio virtuale organizzato da Le Iene con l'obiettivo di far rispettare a tutti la misura del Governo di non uscire di casa per evitare altri contagi da coronavirus. L'iniziativa è dei protagonisti dell'omonimo programma trasmesso su Italia 1 e scatterà giovedì alle 12. I protagonisti si sfidano dal divano di casa, giocando a Fifa2020, in diretta sul sito de Le Iene e sui canali Instagram e Facebook de Le Iene' con la telecronaca di Perluigi Pardo e della Gialappa's Band. Oltre ad Immobile alla consolle ci saranno tra gli altri Mario Balotelli, Marco Materazzi, Fabio e Paolo Cannavaro, Andrea Pirlo, Ciro Ferrara, Massimo Oddo, Sandro Tonali, Bernardo Corradi, Luca Pellegrini, Cristian Zaccardo, Davide Zappacosta, Armando Izzo, Andrea Petagna, Alessio Cerci, Sebastiano Esposito, Adjapong e Javier Pastore.

Immobile intanto, in attesa che riprendano gli allenamenti a Formello (la ripresa è al momento fissata per il 23 aprile), continua ad allenarsi nella sua nuova villa a due passi dallo stadio Olimpico che è dotata anche di una palestra. L'attaccante ha ricevuto dal responsabile dei preparatori della Lazio, Fabio Ripert una scheda personalizzata per restare in forma e farsi trovare così pronto quando ripartirà la macchina del calcio: da difendere il primato nella classifica dei bomber di Serie A che lo vede al comando a quota 27 gol, davanti a Ronaldo fermo a 21 ma anche la testa della classifica nella Scarpa d'Oro, lo speciale premio che ogni anno viene assegnato al bomber più prolifico d'Europa: Immobile, che comanda a quota 54 punti è tallonato da Lewandowski a 50.

