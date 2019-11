Lazio imbattuta con Patric Inzaghi ha il suo talismano

Enrico Sarzanini

ROMA Da scomodo esubero da piazzare ad amuleto biancoceleste. E' l'incredibile ascesa di Patric che con la maglia della Lazio sta vivendo una seconda giovinezza. In campo in tre delle ultime quattro vittorie di fila, quelle che hanno rilanciato la squadra di Inzaghi al terzo posto, l'esterno spagnolo è diventato un talismano per Inzaghi. Quando in estate il suo addio sembrava ormai una formalità ci ha pensato il tecnico a convincerlo che restare a Roma sarebbe stata la soluzione ideale. Il resto lo ha fatto Patric che ha ripagato la fiducia contribuendo alla striscia di vittorie consecutive biancocelesti. In quella posizione a dire il vero Inzaghi non ha mai dato continuità alle sue scelte, lo spagnolo però quando è stato impiegato non ha mai deluso le aspettative strappando i complimenti dei tifosi che avevano accolto negativamente il suo ritorno in campo tanto da fischiarlo alla lettura delle formazioni. «Sono contento che la gente apprezzi quello che sto facendo e spero di fare una grande stagione insieme alla squadra» ha raccontato il giocatore l'altro giorno alla riapertura del Lazio Style a Valmontone che ora si gode il momento e la nuova posizione in campo: «Mi trovo bene da centrale di destra. La cosa più importante è che posso dare il mio apporto alla squadra nella costruzione del gioco. Mi piace tenere la palla, vengo da otto anni al Barcellona dove lo si fa tutti. Mi piace costruire il gioco da dietro, per questo forse sono più protagonista». Contento di essere diventato un talismano per la squadra: «Fa piacere essere apprezzato, ma dobbiamo fare una grande stagione così siamo tutti contenti». Domenica alla ripresa la trasferta di Sassuolo: «Dobbiamo continuare così fino a Natale. Obiettivi? Siamo forti vediamo come va la stagione e puntiamo più in alto possibile».

Intanto è ripresa la preparazione a Formello dopo il rientro dei vari nazionali unico assente Vavro atteso oggi - in vista della gara in programma domenica alle 15 a Sassuolo. In difesa il tecnico potrebbe confermare ancora una volta proprio Patric anche se le prove tattiche inizieranno solo oggi. Recuperato Radu che dunque potrebbe tornare dall'inizio, non ci sarà certamente Marusic ieri in Paideia per i controlli al flessore della coscia sinistra: la guarigione prosegue ma bisognerà ancora aspettare per vederlo di nuovo in campo, spazio dunque ancora a Lazzari tra i protagonisti delle ultime vittorie della Lazio. Nessun problema per Immobile regolarmente in campo nonostante la botta alla caviglia rimediata contro l'Armenia.

Giovedì 21 Novembre 2019

