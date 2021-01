Lazio, i nuovi contagi sfondano quota 2.000

Coronavirus, dopo il costante aumento durante le festività natalizie i contagi nel Lazio restano stabili. Sono 2007 i nuovi casi positivi (968 a Roma città) su 15.417 tamponi processati in 24 ore; i nuovi decessi sono 37, i guariti 1512.

Migliora la situazione della pressione ospedaliera: in un giorno i ricoveri sono 36 in meno e i posti di terapia intensiva occupati sono due meno di 24 ore prima. Il tasso di positività resta stabile al 13%. Intanto, il Lazio continua a detenere, per distacco, il record delle vaccinazioni: già somministrate tutte le prime 45.805 dosi ricevute di vaccino Pfizer-BioNTech. I primi vaccinati nel Lazio sono stati soprattutto operatori sanitari e sociosanitari, ma anche, in misura minore, personale non sanitario e ospiti delle Rsa.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 77.766, di cui 74.617 in isolamento, 2843 ricoverati e 306 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 2.780.969 tamponi e accertati 172.980, con 3972 deceduti e 91.242 guariti.(E. Chi.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 05:01

