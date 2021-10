Lazio, frenata in Europa: 0-0 con il Marsiglia

Enrico Sarzanini

La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa contro il Marsiglia nella terza giornata della fase a gironi di Europa League e rimanda ogni discorso qualificazione ai prossimi tre appuntamenti in calendario. Dopo aver strapazzato l'Inter in campionato i biancocelesti cercavano una vittoria per dare una svolta anche in Europa invece si devono accontentare di un pareggio a reti bianche che tiene ancora tutto aperto. A questo punto sarà importante per indirizzare la qualificazione la prossima gara in programma al Velodrome proprio contro il Marsiglia. Primo tempo senza acuti e con gli ospiti più propositivi, nella ripresa la Lazio cambia ritmo, ma non basta per scardinare la difesa francese. Immobile prima segna un gol che viene annullato per fuorigioco poi al fa tremare la traversa. Nel finale Pedro ha la palla della vittoria ma Pau Lopez non si lascia ipnotizzare. Sarri è soddisfatto a metà: Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra. Nei primi minuti ci è mancata brillantezza, mentre negli ultimi 30 un pizzico di culo. Sembrava potessimo sbloccarla da un momento all'altro. Rimane un po' di amarezza per il risultato. Abbiamo creduto fino alla fine alla vittoria e negli ultimi minuti siamo riusciti ad alzare i ritmi di parecchio. A livello di prestazione è stato un passo in avanti, dispiace per il risultato, ma abbiamo tre partite per recuperare. Resta il problema della continuità: La Lazio in questi anni ha alternato periodi devastanti con tante vittorie consecutive, a periodi in cui ha fatto fatica. Dobbiamo tenere la squadra sempre su alti livelli motivazionali e sperare di poter risolvere questo difetto. E' però un gruppo che mi dà anche tante soddisfazioni. Pagelle. Strakosha 6,5, Lazzari 6, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6, Marusic 6, Milinkovic 6, Cataldi 6,5, Basic 5,5, Felipe Anderson 6, Immobile 5,5, Zaccagni 5,5, Sarri 6.

Napoli ok. La squadra di Spalletti ha battuto 3-0 il Legia Varsavia (Insigne, Osimhen, Politano).



