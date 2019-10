«Lazio fortissima, ci manca solo la continuità»

Enrico Sarzanini

ROMA - «Stessa Lazio, stessi problemi per la svolta dobbiamo cambiare». Dal ritiro con la nazionale italiana Francesco Acerbi parla del momento che vive la squadra biancoceleste ed il suo pensiero, a giudicare dalle reazioni social, corrisponde a quello di molti tifosi laziali: «Da quando sono arrivato giochiamo bene, creiamo tanto ma a volte perdiamo gare che non dovremmo perdere». Secondo il difensore «a differenza della Roma abbiamo cambiato pochissimo ma ci manca comunque sempre quel gradino che ci porta a compiere il salto di qualità». Una soluzione secondo Acerbi: «Abbiamo una rosa di valore ma ci manca la determinazione giusta per riuscire a portare a casa il risultato, quella qualità che contraddistingue le squadre top dalle altre». Parole chiare che non lasciano spazio all'interpretazione: «Serve più cattiveria, non si possono prendere due gol come è successo con la Spal dopo aver dominato. Speriamo che la Lazio riesca a compiere questo salto di qualità, se la classifica è questa significa che qualcosa ci manca».

Sugli obiettivi da centrare il giocatore mostra la stessa determinazione: «Da quando ho avuto la malattia (qualche anno fa fu colpito da un tumore al testicolo, ndr) sono andato sempre più in crescendo e anche ora sto vivendo un buon momento, il mio obiettivo è riuscire a migliorare sempre più con il mio club e andare con la Nazionale all'Europeo non solo a fare la comparsa». Sabato la nazionale sarà allo stadio Olimpico di Roma: «Sono felice di giocare nel mio stadio, sarà bello ed emozionante. Speriamo di fare una bella partita e di vincere. Vogliamo continuare la striscia consecutiva di vittorie, qualificandoci prima possibile all'Europeo». Oggi gli azzurri saranno al Bambino Gesù per far visita ai bambini: «Essendoci passato pure io so cosa significa, quelli con le persone malate sono sempre incontri particolari, figurarsi con i bambini. Per loro noi siamo un punto di riferimento, per questo è importante cercare di regalargli un sorriso. Speriamo domani di dar loro qualche momento di gioia perché se lo meritano».

Ieri a Formello intanto è ripresa la preparazione senza i Nazionali ma con a sorpresa in campo Milinkovic: il centrocampista non ha potuto rispondere alla chiamata della Serbia per un problema al dente. Out Immobile, Acerbi, Luiz Felipe, Luis Alberto, Berisha, Marusic, Vavro e Strakosha in campo si è visto anche Lukaku.

