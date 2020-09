Lazio e Inzaghi, sul mercato non c'è accordo

Enrico Sarzanini

ROMA Ultimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio in casa biancoceleste è già tempo di primi bilanci. Complice il rinvio della gara contro l'Atalanta alla prima giornata di Serie A, i biancocelesti avranno una settimana in più per riposarsi in vista della nuova stagione. Un piccolo vantaggio che però non fa stare tranquillo Simone Inzaghi che avrebbe voluto avere la Lazio definitiva già sotto le tre cime di Lavaredo. Sfumato David Silva il tecnico sotto le Tre cime di Lavaredo si aspettava dei rinforzi da Champions che non sono arrivati. Gli imminenti arrivi di Fares e Muriqi saranno linfa vitale per la squadra, Inzaghi si aspetta uno sforzo ancora maggiore: l'esterno della Spal infatti andrà in sostanza a riempire il vuoto al momento lasciato da Lulic il cui futuro è incerto, con Marusic o Lukaku possibile alternativa mentre il turco andrà a rinforzare l'attacco che, come espressamente richiesto dall'allenatore, dovrà contare su cinque elementi. L'allenatore aveva chiesto un vice Leiva facendo i nomi di Fofana e De Paul, la casella è stata occupata da Escalante: acquistato a gennaio sta ben impressionando ma non è a livello del brasiliano. Nella lista c'erano anche un portiere (è arrivato Reina) e due difensori (piacciono Kumbulla e Izzo, al tecnico piaceva Vertoghen), servirà uno sforzo per provare a trovare la quadra e dare un' accelerata al rinnovo del tecnico che, in scadenza 2021, non ha appuntamenti in agenda con Lotito. Oggi alle 16 amichevole con il Vicenza. Domenica 13 settembre la formazione biancoceleste si misurerà con il Frosinone allo Stirpe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

