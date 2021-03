Lazio e Immobile, crisi parallele: senza i gol di Ciro non si vince più

Enrico Sarzanini

Un digiuno che dura ormai da cinque gare e che sta mettendo in difficoltà la Lazio. Inutile girarci troppo attorno: senza i gol di Ciro Immobile la squadra biancoceleste non vince, un teorema che ha fatto scattare l'allarme a Formello. Nelle gare in cui l'attaccante non ha segnato sono arrivate solo sconfitte con appena quattro gol fatti e ben 12 gol subiti. Un ruolino di marcia da dimenticare che oltre ad aver compromesso la qualificazione ai quarti di Champions (il Bayern Monaco ha vinto all'Olimpico 4-1), sta pericolosamente allontanando il quarto posto in classifica. Un tema caldo anche tra i tifosi biancocelesti quello di Immobile che nonostante il momento di grande difficoltà che sta attraversando a causa di un problema al tendine della caviglia parte sempre titolare. Inzaghi lo considera un elemento imprescindibile (in stagione ha comunque segnato 19 gol, 14 in Serie A e 5 in Champions League) ma molti tifosi si chiedono se non sia arrivato il momento di farlo rifiatare e di dare spazio a chi, come Caicedo o Muriqi, fino ad oggi ne ha avuto di meno.

Ciro non vuole abdicare certo che una volta ritrovata la via del gol riprenderà la sua corsa verso il titolo di capocannoniere ed in tal senso il suo messaggio inviato via social è chiaro: Non mollare mai ha scritto su una storia di Instagram Oggi è difficile, domani sarà peggio, ma dopodomani ci sarà il sole. Intanto, mercoledì in Campidoglio gli verrà consegnata la Scarpa d'oro, venerdì allo stadio Olimpico arriva il Crotone ghiotta opportunità per sbloccarsi e far ripartire la Lazio, prima gara di una serie di cinque (Udinese, Spezia, Verona e Benevento) tutte alla portata che potrebbero rilanciare le ambizioni Champions dei biancocelesti che, per forza di cose passano per i gol di Ciro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA