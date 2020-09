Lazio, due morti e 139 nuovi positivi

Coronavirus, nel Lazio due decessi (entrambi a Roma) e 139 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ma con meno tamponi (7.727 in più rispetto al giorno precedente). I contagi accertati sono 74 a Roma, 43 in provincia, undici a Latina, sei a Rieti, tre a Viterbo e due a Frosinone.

A Roma preoccupa un possibile focolaio alla Garbatella, in uno stabile occupato in via del Caravaggio: sono due i casi accertati ma si attendono ulteriori esiti dell'indagine epidemiologica in corso. Il timore è che possa ripetersi quanto accaduto a giugno nella vicina piazza Pecile, dove si era sviluppato un cluster. «Quelli sono ex uffici, non abitazioni, in cui non vengono rispettate le più elementari norme igienico-sanitarie. Avevamo denunciato i rischi già tre mesi fa, non è cambiato nulla: nessun intervento né sanificazioni», le parole di Davide Bordoni, consigliere capitolino della Lega.

Gli attuali casi positivi nel Lazio sono 4997, di cui 4526 in isolamento (+57 nelle ultime 24 ore), 453 ricoverati (+43) e 18 in terapia intensiva (+1). Dall'inizio dell'emergenza accertati 13.443 casi, con 887 deceduti e 7559 guariti.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

