«Lazio, di padre in figlia»

ROMA - Silvia Caruso, per gli amanti di Instagram semplicemente Silvalicius. Ovvero il nickname di una delle fashion blogger più famose d'Italia. A confermarlo i numeri: 1,7 milioni di followers dopo appena 440 post. Più di Vasco Rossi o la Bellucci, più della sua Lazio. «Ma solo perché sono della nuova generazione. Comunque non mi sarei mai aspettata un successo del genere. Era nato come un gioco, e ora eccoci qua...». Con un seguito da far invidia ai vip e una passione vera per il club biancoceleste: «Mio padre è un tifoso accanito e mi ha trasmesso questo amore per la Lazio nonostante mia mamma. Lei è romanista e ha provato in tutti i modi a trascinarmi dall'altra parte. Ma io ho sempre amato i colori biancazzurri. Peccato per l'ultima partita con l'Inter, ma resta una gran bella annata».Anche Silvia, romana classe 1992, non può lamentarsi. Una influencer con oltre un milione di followers può guadagnare anche 10 mila dollari per un singolo post. Silvia è bellissima (come da foto), ma soprattutto è un'amante dello sport. «Sono stata per 15 anni nella nazione di water ski (sci nautico, ndr). Un'esperienza che mi ha insegnato a non smettere mai di crederci». Nel frattempo ha lavorato come conduttrice a Sportitalia («Viaggiavo molto e non riuscivo a seguire il calciomercato e le partite. Avrei dovuto prepararmi meglio») e soprattutto si è ritagliata uno spazio importante nella moda italiana visto che sponsorizza prodotti di Dolce e Gabbana o Effek. Chissà che in futuro non possa diventare la madrina della Lazio. (F.Bal.)