Lazio, contagi in salita «Rischio zona gialla»

Lazio sorvegliato speciale, i contagi salgono e incombe l'effetto-Europei in piazza. Ieri erano 166 i nuovi casi con un rapporto positivi-tampone pari all'1,8%, considerando anche i test antigenici si arriva allo 0,6%. Venerdì scorso i nuovi casi erano 135, con un rapporto tamponi-positivi dell'1,6%, 0,5% con gli antigenici, mentre il giorno prima erano 112 con un rapporto dell'1,3%, 0,5% con gli antigenici. Il trend, dunque, sembra essere in crescita. E si teme l'effetto dei festeggiamenti per la vittoria agli Europei, con migliaia di persone fuori controllo per le strade. Il rischio è che il Lazio si possa ritrovare zona gialla. L'assessore regionale alla salute, Alessio D'amato, spingendo sui vaccini con un 70% di adulti con la prima dose e il 50% con la seconda, chiede chiarezza sul green pass: «serve un meccanismo di carattere regolatorio come in Francia. Se in piscina si entra con la cuffia, chi deve viaggiare in treno, lo può fare con il green pass. I parametri dei colori vanno attualizzati: oggi contano la copertura vaccinale e il tasso di ospedalizzazione».

(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

