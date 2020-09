Lazio, contagi in risalita: 181 nuovi casi

Una nuova risalita. Il Coronavirus nel Lazio vedee 181 nuovi casi nelle ultime 24 ore (con novemila tamponi processati, circa un quinto del totale nazionale giornaliero) ma nessun decesso. I nuovi contagi accertati sono 95 a Roma città, 43 in provincia, 20 a Frosinone, 13 a Latina e dieci a Rieti.

La maggior parte dei nuovi casi positivi riguarda pazienti asintomatici, anche se preoccupa il focolaio individuato all'interno della casa di cura Cavalieri, al Nuovo Salario (Asl Roma 1): sono sei le persone positive, trasferite nei cosiddetti alberghi Covid', con monitoraggio e tamponi per l'indagine epidemiologica. Alessio D'Amato, assessore regionale alla Salute, ha anche parlato della riapertura delle scuole nel Lazio: «Al momento non risultano criticità nelle comunicazioni delle singole Asl».

Gli attuali positivi nel Lazio sono 4896, di cui 4469 in isolamento domiciliare (+155 nelle ultime 24 ore), 410 ricoverati (14 in meno rispetto al giorno precedente) e 17 pazienti in terapia intensiva (dato stabile). Dall'inizio dell'emergenza i casi totali accertati sono 13.304, con 7523 guariti e 885 deceduti.

(E. Chi.)

