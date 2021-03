Lazio, buone notizie: Lazzari può rientrare

Enrico Sarzanini

Archiviata la vittoria in campionato contro il Crotone, la Lazio ha già la testa alla sfida contro il Bayern a Monaco di mercoledì, ritorno degli ottavi di Champions League. Praticamente impossibile ribaltare il 4-1 subito all'andata, ma i biancocelesti vogliono onorare il loro cammino in Europa. Buone notizie per Inzaghi arrivano da Lazzari che ieri alla ripresa, dopo aver iniziato con un allenamento differenziato, si è unito al gruppo ed è dunque sulla via del ritorno in campo dopo il guaio muscolare (elongazione al polpaccio destro), sono invece rimasti a riposo precauzionale Correa, Immobile e Reina. Oggi si deciderà se impiegare Lazzari già in Germania o se farlo rientrare domenica alle 15 a Udine.

Domani intanto la prima udienza del processo sui tamponi: dovrà essere valutata l'ammissibilità della richiesta del Torino di intervenire come parte interessata al fianco della Procura federale nel procedimento contro la Lazio, ma sembra difficile che possa essere accettata.

