Lazio, avvio choc

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Romolo BuffoniROMA - Sarà un agosto rovente per la Lazio. «Partenza più complicata non poteva esserci», ha commentato Simone Inzaghi e non si può dargli torto: Lazio-Napoli alla prima; Juventus-Lazio alla seconda. Così ha deciso il cervellone elettronico, azionato negli studi Sky per la consueta cerimonia del sorteggio del calendario della Serie A. Subito Cristiano Ronaldo per i biancocelesti, ma CR7 comincerà l'avventura italiana al Bentegodi contro il Chievo (come Maradona nell'84 che col Napoli sfidò, perdendo 3-1, l'Hellas Verona).Non facile anche l'avvio della Roma che il 19 agosto (salvo anticipo) sfiderà il Torino in trasferta. Ancora un avvio fuori casa per Di Francesco (l'anno scorso fu a Bergamo) perché da quest'anno è stata cambiata la regola dell'alternanza casa/fuori per le squadre di una stessa città. Roma che, dopo il match con l'Atalanta della seconda, il 2 settembre salirà a San Siro per sfidare il Milan.Derby della Capitale relativamente presto e decisamente scomodo: 7ª giornata, in programma il 30 settembre (ritorno 3 marzo) dopo il primo dei due turni infrasettimanali (Roma-Frosinone e Udinese-Lazio) e prima di Champions (2/3 ottobre) ed Europa League (4 ottobre). Altri derby: Inter-Milan alla nona (21 ottobre); Genoa-Samp alla 13ª (25/11 e 14/4) e Torino-Juve alla 16ª (16/12 e 5/5). Decima giornata (28 ottobre) cruciale: la Lazio ritroverà De Vrij ospitando l'Inter, mentre la Roma farà visita al Napoli di Ancelotti. Nella giornata successiva s'interromperà l'alternanza casa/fuori per le romane con la Lazio che ospiterà la Spal e la Roma ancora in viaggio destinazione Firenze. Inter di Spalletti e Nainggolan che tornerà all'Olimpico il 2 dicembre (14ª giornata), stavolta ovviamente per sfidare la Roma. Giallorossi che, ormai di consueto, saliranno a Torino per sfidare la Juventus nella partita di Natale (22 dicembre). Boxing day (26 dicembre) in famiglia per Simone e Pippo Inzaghi con Bologna-Lazio (Roma-Sassuolo), ma il match clou sarà Inter-Napoli. La Lazio chiuderà all'Olimpico il 2018 e l'andata ospitando il Torino, mentre la Roma sarà a Parma per un'ultima giornata-nostalgia: Roma-Parma (che si giocherà il 26 maggio 2019) fu la partita scudetto del 2001, il 17 giugno.riproduzione riservata ®