Lazio, altri 125 positivi ma nessun decesso

Nessun decesso e 125 nuovi positivi (su oltre 10 mila tamponi) nel Lazio nelle ultime 24 ore.

I casi di rientro, specie dalla Sardegna, appaiono in calo. All'aeroporto di Fiumicino sono stati individuati 4 positivi: 3 romani e 1 napoletano di rientro da Ibiza e Atene. All'aeroporto di Ciampino individuati 4 casi positivi: 1 cittadino del Bangladesh residente a Roma, 1 spagnolo proveniente da Madrid, 1 romano proveniente da Valencia e 1 cittadino dell'Umbria di rientro da Santander. A Fiumicino è stato attivato ieri un nuovo drive-in nel parcheggio lunga sosta.

Dei 125 nuovi casi, ben 110 sono stati accertati tra Roma e provincia, dove preoccupa in particolare il focolaio al San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Genzano (20 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore). Gli attuali positivi sono 3285, di cui 2941 in isolamento domiciliare, 336 ricoverati in ospedale e otto in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza i casi accertati sono stati 11.316, i guariti 7.153 e i deceduti 878. (E.Chi.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

