«Lazio, adesso devi crederci»

ROMA - «Non possiamo parlare solo di Champions quando siamo a meno uno dalla Juve». Luis Alberto (foto) è stato chiaro nel post-Parma: questa Lazio non deve più nascondersi. Basta parlare di obiettivo Champions, che in casa biancoceleste manca da tanto, troppo tempo. Si deve puntare più in alto, senza troppi giri di parole. Ma anche senza montarsi la testa. Con quindici gare alla fine del campionato, la Lazio entra nel vivo della lotta scudetto. E a crederci sono in tanti. A partire da un ex come Alberto Zaccheroni: «La Lazio non demorde, è lì, non ha il peso della responsabilità e sta meritando ampiamente la sua classifica», ha detto ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Anche se al momento in pole per il tricolore non è la squadra di Simone Inzaghi: «Per me la favorita numero uno per lo scudetto resta la Juventus, ha un organico talmente qualitativo e ampio che può gestire l'intera stagione».

Una bandiera come Vincenzo D'Amico invece a TMW Radio lancia un messaggio chiaro: «Favoritismi alla Lazio? Non scherziamo - dice tornando sulle polemiche nate dopo la sfida del Tardini - È solo tanta invidia di pseudo-tifosi che vogliono giustificare il fallimento delle loro squadre. La Lazio è lì davanti per il suo gioco, per il suo tecnico, per i suoi calciatori, perché merita». E poi gli avversari, a partire dall'ex Inter Roberto Boninsegna, che a Radio Sportiva avvisa soprattutto chi è in testa in questo momento: «Sembrava non ci fossero possibilità di vincere lo Scudetto per via della Juventus, e invece i bianconeri stanno andando male. Sono Lazio e Inter le più in forma adesso».

Così come un tifoso vip nerazzurro come Paolo Bonolis, che teme Immobile e compagni, prossimi avversari domenica all'Olimpico: «Ora entrano in gioco altri fattori che la Lazio non ha, come le coppe per Juventus e Inter, anche se loro hanno le rose più ampie ha ammesso a Radio1 Sport - Sarà una corsa a tre fino alla fine, ma la Lazio sta facendo un campionato fantastico». (D. Pet.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

