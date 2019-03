Lazio a vita e un futuro da capitano

Enrico Sarzanini

ROMA Un deja vu come punto di ripartenza. L'avventura di Danilo Cataldi è ricominciata nella notte del derby, quando con quel gol sotto la Curva Nord si è ripreso tutto. Una rete subito diventata virale sui social, complice un'azione da Playstation come l'hanno definita i tifosi: undici tocchi di fila e quella gran rete che ha fatto esplodere l'Olimpico come un sogno che si avvera.

In una notte magica ha convinto gli scettici, fatto pace con i tifosi e si è assicurato un futuro in biancoceleste. Tutto in 90'; poi il cerchio si è chiuso domenica all'Olimpico nel 4-1 contro il Parma dove, così com'era già accaduto nel 2015, Radu gli ha messo la fascia di capitano al braccio. Il massimo per uno laziale come lui. Eccolo il momento della svolta, il punto di ripartenza che Cataldi ha atteso paziente per quattro lunghissimi anni. Non si è mai dato per sconfitto e alla fine ha vinto la sua battaglia contro tutto e tutti: prima Benevento poi il Genoa con quell'esultanza di troppo che aveva quasi compromesso il rapporto con i tifosi, alla fine è tornato in quella che da sempre considera la sua casa e si è ripreso tutto.

Adesso la Lazio vuole premiare la sua sagacia ma soprattutto la professionalità di un ragazzo che in estate, pur sapendo di doversi conquistare spazio in un centrocampo di campioni del calibro di Leiva, Badelj e Parolo, ha accettato la sfida in silenzio: per lui è pronto il rinnovo di contratto. In scadenza nel 2020, Danilo firmerà per altre cinque stagioni a un milione netto l'anno bonus compresi. Tra le parti c'è già un accordo di massima che dovrà solo essere formalizzato a fine stagione. C'è intesa su tutto, Inzaghi non vede l'ora di dargli una maglia da titolare e spera un giorno di poterlo vedere con la fascia al braccio.

