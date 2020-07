Lazio, 4 sfide possibili per rimontare la Juve prima dello scontro diretto

Enrico Sarzanini

ROMA Superare l'ostacolo Milan per poi tentare, complice un calendario favorevole, l'avvicinamento alla Juventus in vista dello scontro diretto del 19 luglio allo Stadium. La Lazio sarà chiamata domani sera allo stadio Olimpico ad un'altra sfida ricca di insidie contro una squadra a caccia di punti per l'Europa e resa più difficile dalle tante assenze: out gli squalificati Caicedo e Immobile (37 gol in due) e gli infortunati Marusic e Adenakanye resta vivo il dubbio Leiva alle prese con i postumi della pulizia al ginocchio. Difficile che Inzaghi cambi modulo, si va verso il consueto 3-5-2 con il brasiliano in cabina di regia e Milinkovic al fianco di Correa in attacco. Nel mezzo Parolo tornerà a fare la mezzala mentre gli esterni saranno Lazzari e uno tra Lukaku e Jony.

Superato l'ostacolo Milan un piccolo aiuto per i biancocelesti potrebbe arrivare dal calendario: le tre gare successive prima del big match contro la Juve sono sulla carta alla portata della Lazio che affronterà Lecce, Sassuolo e Udinese. Qualche difficoltà in più per i bianconeri che, domani impegnati nel derby contro un Torino a caccia di punti salvezza, poi dovranno sfidare il Milan a San Siro, l'Atalanta in casa ed il Sassuolo lontano dallo Stadium.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA