Lazio, 2.533 nuovi positivi raggiunti i 100 mila casi

Sono stati superati i 100mila casi di Covid nel Lazio, dall'inizio della pandemia: con un'età media di 45 anni, divisi a metà tra donne e uomini. Nella giornata di ieri si sono registrati 2533 nuovi casi, 125 in meno rispetto al giorno prima, e torna a salire il rapporto tra positivi e tamponi di nuovo al 10%. Nella Asl Rm 1 sono stati 407 i nuovi casi con 6 morti, nella Asl Rm 2 ci sono stati 900 nuovi casi senza decessi e nella Asl Rm 3 i nuovi casi sono stati 199 e un decesso. Nel primo fine settimana di visite a domicilio, la Federazione romana dei medici di medicina generale ha messo in campo 42 equipaggi Uscar con 140 operatori tra medici e infermieri.: le visite a casa sno state 150 pe run totale di mille in tutta la settimana. La Regione Lazio sta mettendo a punto il piano per i primi 200 mila vaccini anti Covid destinati con priorità al personale sanitario e alle Rsa compresi gli anziani, tutti i medici di medicina generale, i pediatri e i farmacisti.(L. Loi.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

