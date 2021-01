Lazio, 1.254 nuovi casi e 45 morti

Coronavirus, contagi in calo nel Lazio. Sono 1254 i nuovi casi positivi (564 a Roma città) su 10.501 tamponi processati, mentre in 24 ore si registrano anche 45 decessi e 1113 guariti. Nonostante il consueto calo dovuto al week-end, il Lazio è la terza regione d'Italia per numero di tamponi giornalieri dopo Lombardia e Veneto. Il tasso di positività scende dal 14,92% all'11,94%, aumentano i ricoveri (+37 in un giorno) ma calano le terapie intensive (due in meno, nonostante 15 nuovi ingressi giornalieri).

Già ieri, a mezzogiorno, il Lazio ha superato quota 71mila vaccinazioni; è quindi stata somministrata una percentuale pari a circa l'82% delle dosi disponibili in totale. Gli attuali positivi nel Lazio sono 78.881, di cui 75.673 in isolamento, 2887 ricoverati e 321 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati processati 2.840.111 tamponi e sono stati accertati 180.915 casi totali, con 4176 deceduti e 97.858 guariti. (E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 05:01

