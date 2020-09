Lazio, 143 nuovi casi 90 a Roma e un morto

Coronavirus, nel Lazio 143 positivi (con 9580 tamponi processati) e un decesso nelle ultime 24 ore. A Roma città i nuovi casi sono 90, in provincia 33, mentre sono 20 i contagi accertati nelle altre province (otto a Viterbo e Latina e quattro a Rieti).

Due le brutte notizie della giornata: la prima è l'attacco al laboratorio di Rieti dove la Asl si occupa di analizzare i tamponi effettuati, con la Regione che si è mossa per evitare l'interruzione del servizio. La seconda invece arriva dai dati: in aumento considerevole sia i ricoverati in ospedale (+23 in un giorno), sia i pazienti in terapia intensiva (17, uno in più nelle ultime 24 ore ma la scorsa settimana erano dieci).

Gli attuali positivi nel Lazio sono 4755, di cui 4314 in isolamento domiciliare, 424 ricoverati in ospedale e 17 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati processati oltre 720mila tamponi, con 13.123 casi accertati, 7483 guariti e 885 vittime.(E. Chi.)

