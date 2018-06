Laxalt chiama, ma Lotito vuole anche Izzo

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La Lazio è partita all'assalto di Laxalt. la conferma seppur indiretta è arrivata dal disse del Genoa, Giorgio Perinetti: «E' oggetto di attenzioni ma vediamo. Noi sentiamo, poi vedremo. Se ci sono giocatori che hanno volontà di cambiare perché hanno offerte importanti, cercheremo di accontentarli». Una volontà, quella di voler lasciare i rossoblù che è stata confermata dal suo agente Ariel Krasouski: «Abbiamo però informato il club della volontà di Diego ad andar via quest'estate - ha detto a lalaziosiamonoi.it - ma non c'è nessun accordo con la Lazio». Squadra nel quale il giocatore giocherebbe volentieri: «Sicuramente sarebbe una piazza gradita, è una squadra importante dove avrebbe la possibilità di giocare». Preziosi per il suo gioiello chiede 15 milioni di euro con Lotito che nell'operazione vorrebbe inserire anche il difensore centrale Izzo. La trattativa con il Sassuolo per Acerbi è infatti in stallo: il club lo libera solo per 15 milioni di euro. Da registrare un altro tentativo a vuoto della Juventus per Milinkvovic: Lotito ha detto no a 70 milioni più il cartellino di Rugani. (E.Sar.)