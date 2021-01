«Lavori, 370 milioni in bilancio spesi solo 100»

«La sindaca Raggi taglia ai Municipi e in Campidoglio ma non riescono a spendere le risorse economiche messe in bilancio 2020. Nel settore dei lavori pubblici, dei 370 milioni di euro (144 dedicati al ponte dei congressi) messi in bilancio ne sono stati impegnati circa 100 milioni». Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni, che aggiunge: «Non si pensa più al territorio né ai Municipi, il problema principale è che non vi sono risposte adeguate alle numerosissime emergenze di Roma. La Raggi - aggiunge - non sa spendere i fondi a disposizione. Inoltre si sta cercando di dare sempre meno spazio all'opposizione per l'assenza di un confronto democratico in cui si delinea un bilancio 2021 che non rispecchia la reale consistenza economica e finanziaria della Capitale». (F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

