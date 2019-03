Lautaro stop dopo De Vrij e Spalletti pensa a Icardi

MILANO - Anche Lautaro ko: si scalda Maurito? L'ultima parola spetterà a Luciano Spalletti, che avrà ancora due giorni e due allenamenti (la seduta di oggi e la rifinitura di domani pomeriggio) per svelare l'arcano. Ma, nel posticipo-Champions di domenica sera con la Lazio, il figliol prodigo Mauro Icardi potrebbe bruciare le tappe del ritorno in squadra, ritrovando un posto tra i convocati e in campo alla prima occasione. Ad aprire uno spiraglio per il rosarino l'infortunio dell'amico e connazionale Lautaro Martinez nell'amichevole di martedì tra Argentina e Marocco. Un sospetto affaticamento, che si è rivelato una distrazione al retto femorale della coscia destra (l'esito della risonanza magnetica di ieri all'Humanitas di Rozzano) e che terrà El Toro ai box per le prossime due settimane. Chi salterà invece il 3° incrocio stagionale da ex con la Lazio è De Vrij. Quasi out pure Nainggolan.

