Lautaro e Lukaku lanciano l'Inter

MILANO L'Inter torna almeno provvisoriamente in testa alla classifica (in attesa di Juventus-Genoa di stasera) facendo in un certo senso la provinciale, strappando l'1-2 al Rigamonti contro un Brescia arrembante nel secondo tempo. Segnano ancora loro: Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Insieme sommano già 14 gol, tutto compreso.

A fine gara i due si abbracciano, dopo aver regalato tre punti di grande sofferenza ad Antonio Conte. Atteso però da altre tre partite in una settimana: Bologna e Verona in campionato, con in mezzo la decisiva trasferta di Champions League a Dortmund. E sempre con la coperta corta. E l'allenatore salentino torna sui concetti espressi sabato dopo il 2-2 di San Siro con il Parma: «È la quarta partita in nove giorni, e giocano sempre gli stessi. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, oltre le aspettative, dopo una fatica incredibile. La classifica non deve farci chiudere gli occhi e pensare che è tutto a posto. Dobbiamo essere onesti e capire che c'è da migliorare se vogliamo iniziare un percorso».

Parlando di attaccanti, il contraltare è il grande ex Mario Balotelli, ancora all'asciutto alla sesta gara da avversario dell'Inter e anche pesantemente insultato dai tifosi nerazzurri.

Tornano titolari De Vrij in difesa e Asamoah a sinistra. Straordinari per Lukaku e Martinez. Il belga di testa sfiora il palo in apertura. Il Toro si procura una fortunata deviazione di Cistana con un destro coraggioso dai 30 metri. La conseguente palombella è beffarda per Alfonso e vale all'argentino il settimo centro stagionale (6 nelle ultime 6 gare), Champions compresa.

Il Brescia, che sceglie il 3-5-2, non punge più di tanto, sino agli squilli delle sue punte ad inizio ripresa. Balotelli dalla distanza chiama Handanovic alla deviazione in angolo, Donnarumma da terra in mischia si inventa un colpo a sorpresa, sul quale il portiere nerazzurro deve ricorrere ai propri migliori riflessi.

L'Inter passa almeno 15 minuti di pesante affanno, ma al 63' arriva come diamante prezioso il sinistro a giro dalla distanza di Lukaku. Settimo sigillo anche per l'ex United, tutti in campionato. Ma il Brescia non si arrende: Balotelli si divora, anche con la complicità di Handanovic, l'1-2. Che le Rondinelle trovano al 76' grazie ad una percussione di Bisoli che provoca l'autorete di Skriniar. L'Inter è stanca, ma resiste alle ultime azioni flipper nella propria area, dove a ogni carambola il Brescia protesta per falli di mano inesistenti.

Mercoledì 30 Ottobre 2019

