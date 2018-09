Laurentina-Tor Pagnotta il corridoio filobus è pronto

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È conto alla rovescia per l'apertura del corridoio della mobilità Eur-Laurentina-Tor Pagnotta. La fine dei lavori è prevista per ottobre 2018, l'inaugurazione al pubblico per gennaio 2019. Vi circoleranno una quindicina di filobus nelle ore di punta e sarà istituita una nuova linea filoviaria, il 74.Il quadro è emerso ieri nel corso della riunione della commissione capitolina Trasporti. «E' un'opera che si aspettava da tanto tempo ed ora finalmente vedrà la luce. La sua apertura al pubblico cambierà il volto di quel quadrante», ha detto il presidente Enrico Stefano (M5S). I consiglieri insieme ai tecnici di Agenzia della Mobilità hanno iniziato a studiare la riorganizzazione della rete di trasporto pubblico in quell'area proprio in vista della novità in arrivo. Oltre al 74 sullo stesso tracciato circoleranno anche altre due linee: la 72, ovvero la ex 722 che collega Laurentina con il Campus Biomedico di Trigoria, e la 73, ovvero la ex 707, che collega la zona di Trigoria con piazzale dell'Agricoltura.(P. L. M.)