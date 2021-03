Laura Pausini è la super ospite del Festival di Sanremo. Mercoledì la cantante, fresca di Globe con Io sì (Seen) per la Migliore canzone originale, salirà sul palco dell'Ariston lì dove tutto è partito. L'annuncio è arrivato ieri in conferenza stampa da Amadeus, dove a sorpresa si è collegata proprio la Pausini che ha candidamente ammesso: «Le performance peggiori della mia vita le ho fatte a Sanremo: su quel palco mi si azzera la saliva». Prima donna a vincere con una canzone in italiano la Pausini ha trionfato con un brano scritto con Diane Warren, e Nicolò Agliardi, colonna sonora del film La vita davanti a sé' di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Incontenibile la gioia via social della cantante di Solarolo che ha urlato a squarciagola la sua felicità. «Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere visti (seen ndr) e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano». (I.D.G.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 05:01

