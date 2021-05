Latitante e positiva al Covid. Così, per non farsi arrestare, una donna di 44 anni ha violato l'isolamento fiduciario imposto dalla Asl per andare a rifugiarsi in Toscana, allo scopo di far perdere le proprie tracce. Ma è stata arrestata su un treno proveniente da Firenze dagli agenti del distretto di polizia Esposizione. Il marito, invece era stato bloccato in un'abitazione al Laurentino 38.

I due coniugi, originari di Pagani in Campania, dovranno scontare sei anni di carcere per il reato di estorsione in concorso. La 44enne si era nascosta a Montecatini Terme e stava tornando a Roma per il compleanno di una delle figlie È stata proprio questa ricorrenza a concentrare l'attività dei poliziotti, su tutti i treni provenienti dal nord. I sospetti degli agenti hanno trovato conferma quando sono saliti su una carrozza alla stazione Tiburtina ed hanno notato la fuggiasca seduta dentro uno dei vagoni. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA