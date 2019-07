Larissa d'oro come Fiona May

Marco Lobasso

ROMA - Una storia da film: la figlia d'arte che diventa più forte della mamma fuoriclasse e che a 17 anni salta in lungo e vince già più di lei. Succede nell'atletica leggera azzurra; lei è Larissa Iapichino, 17 anni da pochi giorni e da ieri campionessa d'Europa under 20 con tre anni d'anticipo; la mamma è Fiona May, due volte campionessa mondiale sempre nel lungo, due argenti olimpici e una delle atlete azzurre più forti e amate di sempre. Non basta: il papà di Larissa è Gianni Iapichino, uno che ha detenuto il record d'Italia di salto con l'asta. Insomma, nel Dna della baby Iapichino, una miscela incredibile ed esplosiva, da campionessa assoluta. Ieri in Svezia, a Boras, Larissa ha vinto l'oro con 6,58 al termine di una gara condotta da guerriera, proprio come era mamma Fiona. Poi, l'inno d'Italia, sorrisi e commozione. E anche tanti inevitabili paragoni.

La coincidenza incredibile è che 32 anni fa Fiona May da britannica (poi ha sposato Gianni Iapichino ed è divenuta italiana) vinceva l'Europeo under 20. Un destino comune anche se, va detto, che le misure di oggi di Larissa sono migliori di quella della sua blasonata madre negli anni 80.

«È una gioia indescrivibile, la stessa gioia che provai quando vinsi a Birmingham oltre trent'anni fa. Mi ha fatto commuovere e sono molto fiera di lei. Sono stata malissimo, ho sofferto con Larissa. So benissimo cosa vuol dire essere in pedana», racconta la 49enne May, sugli spalti insieme a papà Iapichino. dopo la gara del salto in lungo vinta da sua figlia. «Prima della gara ero più tesa di lei, aveva paura per via della pioggia. Ho ricordato a Larissa che lei sapeva saltare anche con pedana bagnata ed è uscita fuori una gara pazzesca. È stata molto coraggiosa e determinata».

E Larissa, già famosa da bimba per quello spot tv della Kinder con mamma Fiona guarda già avanti: «Si parte da qui, la settimana prossima forse andrò agli Assoluti di Bressanone e il prossimo anno vedremo». L'anno prossimo c'è Tokyo 2020; ore il salto sulle Olimpiadi non è più impossibile.

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

