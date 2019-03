Largo Beltramelli, a fuoco i cassonetti sotto casa del minisindaco

Paola Lo Mele

Continuano gli episodi dei cassonetti a fuoco a Roma. L'ultimo caso si è verificato in zona Tiburtina, vicinissimo all'abitazione della presidente del Municipio IV Roberta Della Casa (M5S). Ieri pomeriggio la facciata del palazzo sopra gli scheletri dei contenitori dei rifiuti, che ancora emanavano odore di bruciato, appariva annerita.

E proprio qui la sindaca Virginia Raggi ha voluto fare un sopralluogo: sia per esprimere «vicinanza e solidarietà a Della Casa, sia per ribadire che questi episodi non ci fermano. Andiamo avanti a testa alta». Nella notte tra martedì e mercoledì nel IV Municipio, ha raccontato Raggi, «sono avvenuti due fatti molto gravi. Sono stati dati alle fiamme i cassonetti sotto casa della presidente; e c'è stato l'incendio di un camper dove normalmente vive una famiglia, ma che fortunatamente non c'era. La cosa grave è che questo camper si trova in una strada dove nei prossimi giorni saranno dislocati i banchi degli ambulanti oggi su via Tiburtina». Sul posto anche un assessore del X Municipio (quello di Ostia) e la presidente del IV, Della Casa, che ha fatto sapere: «Se questi vogliono essere atti intimidatori si sappia che noi continuiamo per questa strada, depositando le denunce nelle sedi opportune».

La prima cittadina, in trasferta a largo Beltramelli, ha colto l'occasione per ricordare i tanti episodi vandalici registrati durante il suo mandato: «Da quando ci siamo insediati sono stati incendiati più di 600 cassonetti per un danno complessivo che supera i 500 mila euro. Ricordiamo poi il sabotaggio e i danneggiamenti dei mezzi del servizio giardini, più di 11 episodi denunciati nel 2017, l'incendio nel deposito di cassonetti nel 2017 e quello dell'isola ecologica di Acilia. Sommiamo anche l'incendio del Tmb Salario, di un asilo del VI municipio...».

