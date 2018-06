Lanzalone: «Guadagno 14mila euro al mese»

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Vivo a Roma da poco, a Crema ci vive mia moglie. Ho un reddito di circa 14 mila euro mensili e altri redditi da cariche societarie pari a circa 20 mila euro annui. Come presidente Acea percepivo circa 144 mila euro annui». Così Luca Lanzalone, uomo chiave e figura oscura dell'inchiesta sullo stadio della Roma «ma io alla vicenda non ho mai partecipato». Dichiarazioni che compaiono nella trascrizione manoscritta del verbale di interrogatorio di garanzia di Lanzalone, ex presidente Acea a domiciliari da mercoledì scorso, svolto venerdì davanti al gip di Roma. La frase è riportata a penna nel documento a cui mancano le trascrizioni complete dell'atto istruttorio. Il verbale completo non è ancora stato depositato agli atti. Ma il ruolo di Lanzalone, secondo i magistrati, è tutt'altro che di secondo piano. Al vaglio ci sarebbe il suo modus operandi in Campidoglio, definito un capo anche dagli stessi indagati nelle intercettazioni. «Al tavolo per la modifica del progetto dello stadio era l'avvocato Lanzalone a rappresentare il Campidoglio», ha dichiarato Luca Caporilli, braccio destro di Parnasi, nell'interrogatorio fiume di ieri.(F. Pas.)