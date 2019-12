Lancia sassi contro le macchine ferme in coda sulla Pontina all'altezza di Castel Romano, poi scappa all'interno del campo nomadi ma le sue gesta vengono riprese da un automobilista. Il video, pubblicato prima sul web e poi ripreso dagli amministratori della pagina Facebook via Pontina S.R. 148, è diventato virale sui social con i commenti dei pendolari esasperati, arrabbiati e preoccupati. Nelle riprese, fatte verosimilmente con un telefonino, si vede un ragazzino che indossa una felpa rossa, il viso coperto dal cappuccio, mentre alza il braccio, lancia una pietra addosso ad una delle auto incolonnate e poi scappa verso l'entrata dell'insediamento. «Ha tirato un sasso a quello», si sente dire nell'audio dall'autore del video, indicando la macchina di un pendolare fermo in coda. Il sasso non dovrebbe essere andato a segno, ma si sarebbe fermato a pochi centimetri dal bersaglio.

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA