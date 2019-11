Lags

WHISLIST CLUB

Dopo due album, cinque anni di carriera e l'opening act dei Metz, i Lags esporteranno la carica esplosiva del loro post hardocre oltre i confini.

Il tour europeo partirà però da Roma, venerdì. La band, famosa anche per avere il campione di salto in lungo Andrew Howe alla batteria, comprende Antonio Canestri (voce e chitarra), Daniele De Carli (basso), Gianluca Lateana (chitarra) e Alessandro Pascolo (batteria).

Via dei Volsci 126,

info 349 749 4659

Leonardo e la macchina pensante

TEATRO ELISEO

Con il genio Da Vinci riparte la nuova stagione del format teatrale Colpevole o Innocente, ideato e curato da Elisa Greco, che porta sul palco La Storia a Processo! Nel dibattito processuale in scena la magistrata Augusta Iannini come Presidente della Corte, il fisico e ricercatore CNR

Valerio Rossi Albertini come Pubblico Ministero; l'avvocato Rocco Panetta con la toga da difensore e il giornalista e divulgatore Roberto Giacobbo come Leonardo. Testimoni per difesa e accusa: Domenico De Masi, Nathania Zevi, Adriana Cerettelli e Patrizia Asproni.

Via Nazionale 183, domani alle 21, 10-15 euro

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

