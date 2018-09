Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaI modi per affrontare la fine di una storia sono tanti, c'è chi riesce a lasciarsi alle spalle tutto con un po' di sofferenza, magari impegnandosi in un nuovo rapporto, chi continua a tormentarsi e chi invece ne trae profitto. Ed è quello che è accaduto ad un romano di 70 anni commerciante di professione, ricattato dalla sua amante. Un incubo durato quattro anni e ben 70 mila euro da cui si è svegliato grazie all'intervento dei Carabinieri. Potrebbe essere l'intro di un film che ha come protagonista una donna estremamente spietata, è invece è tutto vero.Lady Vendetta, un'albanese di 48 anni, non ha accettato la fine della storia d'amore che si era conclusa nel 2014, e ha iniziato a estorcere denaro all'ex amante in cambio del suo silenzio. Per oltre quattro anni, la donna ha preteso di ricevere una sorta di stipendio mensile di circa 2000 euro per tenere la bocca cucita. Un metodo che per un po' ha funzionato, l'uomo pagava nella speranza di tenerla buona e per non mettere a rischio il suo matrimonio, ma con il tempo i messaggi e le richieste di denaro si sono fatte sempre più insistente e il commerciante ha deciso di mettere un freno.Lunedì, dopo l'ennesima richiesta di lady vendetta che gli ordinava di consegnarle 1.400 euro, la vittima non ce l'ha fatta più e ha sporto denuncia presso i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli. Ai carabinieri ha raccontato tutto, quasi sollevato, ha spiegato che la sua infedeltà gli è costata davvero cara, circa 70 mila euro, ha ammesso di aver pagato l'ex amante e di non essere più in grado di sostenere una spesa del genere. Prima della denuncia ha provato anche a far ragionare la donna che, per nulla comprensiva, ha minacciato di raccontare tutto alla moglie, a quel punto i Carabinieri hanno messo in atto un'operazione da film per mettere in trappola la donna. In accordo con le forze dell'ordine, il settantenne ha fissato un appuntamento per la consegna della somma pattuita e all'incontro si sono presentati anche loro: a consegna avvenuta, i militari sono entrati in azione bloccando la 48enne e recuperando la somma di denaro. L'amante «ferita» è stata arrestata e ora si trova presso il carcere di Rebibbia.