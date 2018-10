Lady Gaga, sotto la Star c'è un cuore

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bradley Cooper ci ha messo il cuore, la carne, il sudore e la voce in questo suo atteso esordio alla regia con cui ha preso in consegna il classico del dramma musicale A Star is Born, già portato sul grande schermo per ben tre volte. Il lanciatissimo attore della trilogia Una notte da leoni e anche - e soprattutto - di film come Il lato positivo e American Sniper, si è messo alla prova su una storia diventata ormai archetipica, esponendosi agli inevitabili confronti. E ha fatto un buon lavoro.Ha scommesso sul talento recitativo di una cantante come Lady Gaga e ha vinto, ottenendo da lei una performance convincente e fortemente emotiva. Si è messo in gioco lui stesso, incarnando un personaggio bello e tragico. E ha commosso. A questo remake, però, manca l'impronta forte di una personalità autoriale. Il regista Cooper resta al sicuro nei confini di una narrazione convenzionale, non osa appuntire il suo sguardo, e si fa ricordare quindi più per le sue doti di attore e di talent scout capace di trovare una vera attrice sotto il trucco da popstar di Lady Gaga. (M. Gre.)A STAR IS BORNdi Bradley Cooper