Lady borseggio finisce in manette

Enrico Chillè

Ha solo 21 anni, ma la sua carriera da borseggiatrice sui mezzi pubblici era iniziata quando ne aveva appena 13 ed è andata avanti fino a pochi giorni fa. Anche per questo motivo una ragazza di origini slave, senza fissa dimora, è stata condannata per furto aggravato a undici anni e undici mesi di reclusione, da scontare nel carcere di Rebibbia.

A pesare sulla sentenza del Tribunale di Roma è stato senza dubbio il lungo curriculum criminale della giovane nomade, che è stata fermata nella stazione Barberini della Metro A durante un controllo antiborseggio. A eseguire l'arresto sono stati i carabinieri della stazione Quirinale, mentre i colleghi della caserma di via XX Settembre le hanno notificato due giorni fa il provvedimento, emesso lo scorso 13 febbraio. La giovane si trova attualmente detenuta a Rebibbia, dove è stata trasferita nella giornata di ieri.

La pesante condanna è giunta dopo l'accertamento, da parte dei giudici, della responsabilità della 21enne in svariati furti avvenuti nelle metropolitane di Roma e Milano, dove talvolta si recava in trasferta' per colpire soprattutto i turisti in viaggio nelle due città. Alla fine, però, la giustizia ha presentato un conto decisamente salato alla giovane, considerata una vera e propria professionista del furto che non si era lasciata scoraggiare dai fermi a cui era stata sottoposta nel corso degli anni.

I numerosi precedenti, tutti registrati nella banca dati delle forze dell'ordine, hanno influito sulla condanna della giovane nomade, che era stata fermata per la prima volta nel novembre del 2010, quando aveva appena compiuto 13 anni. Ora ne dovrà scontare quasi 12 in cella, dopo aver sottratto per tutto questo tempo cellulari, portafogli e altri oggetti personali a ignari passeggeri dei mezzi di trasporto pubblico.

