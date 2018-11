LADRI SORPRESI DURANTE IL FURTO

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cinque nomadi sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma - con l'accusa di furto aggravato - mentre svuotavano il furgone di un'azienda romana specializzata nell'installazione e nella manutenzione di impianti elevatori e tentavano di portare via attrezzi e materiale elettrico. La segnalazione, giunta durante la notte tra lunedì e martedì grazie ad una telefonata al 112 proveniente da via Federico Verdinois, ha consentito ai militari di arrestare i responsabili dell'assalto - 5 persone di età compresa tra i 25 e i 43 anni, tutti pregiudicati e provenienti dal campo nomadi di via di Salone - che, dopo aver forzato le serrature del portellone del veicolo dell'azienda che era parcheggiato lungo la strada, avevano caricato il materiale rubato a bordo di un altro furgone in loro uso con cui si sono dati alla fuga.