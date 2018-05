LADRI SENZA CUORE

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSalvamamme nel mirino di ladri e vandali: per la quarta volta negli ultimi 20 giorni hanno rubato tutto e devastato la sede. Hanno spaccato l'ingresso, le porte interne e tutto quel che gli capitava a tiro. Per portare via peluche e vestiti usati ma anche pannolini, omogenizzati e coperte. Un raid inaccettabile, con cui è stata devastata la sede di Salvamamme in via Ramazzini, l'associazione che da oltre 20 anni si prende cura delle donne vittime di violenza e delle loro famiglie, bambini compresi. Ricevono aiuti da tutta Roma e loro, da volontari, accolgono persone in difficoltà inviate dalle Asl e dai Municipi.Negli ultimi 10 anni sono riusciti ad aiutare oltre 10.000 famiglie per un totale di 20.000 bambini di 100 nazionalità diverse, il 25% italiane. Hanno distribuito oltre 3.400.000 beni di prima necessità con una media di 170 pezzi a bambino, per un valore economico stimato al di sopra dei 12.000.000 euro. Una realtà consolidata che, comunque, fa i conti con le spese tutti i giorni. E ieri mattina le volontarie hanno ricevuto il duro colpo: arrivate in sede per un evento dedicato alla raccolta di fondi , hanno trovato la struttura messa a soqquadro.«Negli ultimi 20 giorni abbiamo avuto 4 furti spiega la Presidente Grazia Passeri ci hanno rubato prima i pc e le telecamere, poi vestiti e giocattoli, prodotti per l'igiene e per i bambini. Tutto, difficile fare una stima dei danni. Non abbiamo soldi: ogni tanto vinciamo un bando ma andiamo avanti con le nostre forze». Parte quindi un appello alla città di Roma e non solo: «Per chiunque volesse sostenerci continua Passeri facciamo appello alle pasticcerie per aiutarci con il progetto Ciambelle di salvataggio per promuovere una raccolta di fondi. Dobbiamo ripartire quanto prima».In prima linea per Salvamamme da 22 anni, di cui è Presidente onoraria, c'è anche Barbara De Rossi: «Sono avvilita. Credo che derubare un'associazione che aiuta le donne in difficoltà sia davvero qualcosa di spaventoso. Stiamo toccando il fondo. Sono stata tre ore in associazione anche per parlare con la polizia ma poi me ne sono venuta via, mi sento depressa. Ma di certo non ci fermiamo, nonostante 4 furti in 20 giorni e nonostante questa scia di violenza sulle donne che non si ferma, anzi aumenta. Chiedo solo che li prendano». Al vaglio della polizia ci sono infatti i filmati delle telecamere di sorveglianza.riproduzione riservata ®