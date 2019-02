LADRI A CANESTRO

Lorena Loiacono

Uno squarcio nella tensostruttura e, in un attimo, spariscono i computer e le attrezzature elettroniche per gli incontri di basket e pallavolo. E con loro anche i sogni di gloria per i ragazzi. Prosegue così la scia di furti e raid notturni a Talenti, questa volta a contare i danni, per circa 5 mila euro, è la struttura sportiva Palafucini, a ridosso del Parco Talenti.

La tensostruttura è stata installata all'interno della scuola Fucini nel 2016 dall'Asd Montesacro Roma che ogni giorno allena decine di giovani con le squadre di pallavolo e basket, affermandosi in appena due e anni e mezzo come un punto di riferimento per i ragazzi della zona. Purtroppo però qualcuno ha pensato di poterne approfittare, entrando di notte e rubando i computer, due consolle per i tabelloni elettronici e per il conteggio di 24 secondi, due casse acustiche e due amplificatori utilizzati sia per mettere la musica prima delle partite sia durante le premiazioni. Per non perdere la stagione agonistica i ragazzi della prima squadra si sono tassati per ricomprare il maltolto. Per ora il telo della tensostruttura è stato riparato con una toppa per evitare che ci piovesse o ci finisse dentro di tutto, compresi altri ladri.

Ma il quartiere non ci sta. «In questa brutta e avvilente storia - spiega Marco Di Lernia presidente dell'Asd Montesacro Roma c'è un aspetto positivo: abbiamo ricevuto tantissimo affetto e vicinanza. Oltre ai soldi per rimetterci subito in piedi: i danni infatti sono stati in parte coperti da una raccolta fondi da parte dello staff tecnico di basket, pallavolo e calcetto, e dai giocatori della prima squadra. È evidente che esiste un problema di sicurezza: mi è capitato a volte di dover accompagnare le persone verso la macchina perché di sera il parco è buio e ci sono gruppetti che bivaccano qua e là. Ci proponiamo per riqualificare anche l'altro campetto della scuola, quello che affaccia nella parte più buia, illuminandolo a dovere con un campo polivalente, in questo caso scoperto». In allerta quindi anche le famiglie degli studenti: «Chiediamo una videosorveglianza e più controlli spiega Manuela, una delle mamme - la scuola si affaccia sul parco, e la sera qui è zona franca».

