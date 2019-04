LABORATORIO POLITICO

Dopo il voto elettorale, in Spagna il rebus delle alleanze resta per il momento sullo sfondo. Perchè il Psoe, forte di un risultato che nell'entusiasmo della festa per la vittoria, fa dire al suo leader Pedro Sanchez che i socialisti sono il futuro, vuole intanto provarci a governare da solo. Difficile ma non impossibile. La vicepremier Carmen «Pensiamo di poter continuare con questa formula», ha detto la vicepremier Carmen. Però i numeri, in assoluto, non bastano per garantire stabilità. I seggi conquistati dai socialisti sono 123, cifra lontana dai 176 necessari per la maggioranza. E allora si ricorda che l'esperienza dell'accordo programmatico con Podemos degli ultimi mesi ha funzionato. Però con la formazione di Pedro Iglesias (42 seggi) la maggioranza non c'è ancora. E allora il Psoe prende tempo: «Noi parleremo con tutti i gruppi». Anche con Ciudadanos? Possibile. Ci sono altri 57 in ballo, ma va digerito il durissimo scontro avvenuto con la formazione guidata da Rivera. (M.Fab.)

