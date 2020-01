Laboratori, letture animate ed eventi speciali dedicati agli orsi. Per i più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, micro attività da svolgere con mamma e papà. Come mettere in ordine e disordine materiali e oggetti in base a caratteristiche diverse, oppure scoprire la magia del colore dipingendo con le pitture a dita. I più grandi, dai 3 ai 14 anni, divisi per fasce d'età, potranno imparare a trasformare le lettere dell'alfabeto in bellissime illustrazioni, oppure con i ritagli di carta creare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi, o ancora realizzare il proprio orsetto del cuore con stoffa, bottoni e altri materiali. Mentre, nella Sala lettura, si potranno sfogliare libri dedicati al mondo degli orsi ed ascoltare letture animate su questi simpatici quattrozampe, come Winnie Pooh, Baloo, Paddington e molti altri. Per l'occasione sabato e domenica alle 17,30 la lettura sarà accompagnata da una gustosa merenda e a seguire tutti al Cinema dei Piccoli, con biglietto ridotto, a vedere il film La famosa invasione degli orsi in Sicilia. (F. Pic.)

Oggi, domani e domenica

dalle 10 alle 19, laboratori 7 euro,

via della Casina di Raffaello, Villa Borghese. Info e prenot. 060608m

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

