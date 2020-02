La Wierer guida all'argento l'Italia mista

ROMA - Esordio con medaglia per l'Italia ai mondiali di biathlon di Anterselva. Nella gara inaugurale, la staffetta mista, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch conquistano la medaglia d'argento. Medaglia d'oro alla Norvegia (vinta dai fratelli Boe, Eckhoff e Olsbu), mentre la Repubblica Ceca completa il podio. L'argento azzurro arriva al termine di una gara emozionante, che dimostra il livello raggiunto dagli azzurri del biathlon e la grande sicurezza del quartetto «storico», che sfata un tabù: per la prima volta l'Italia vince una medaglia in un Mondiale sul territorio nazionale. La medaglia numero 28 per l'Italia ai Mondiali va a Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch, ed è la terza medaglia consecutiva tra Mondiali e Olimpiadi nello stesso format.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

